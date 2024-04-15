إدارة اتحاد العاصمة تشكر جمهورها على سلوكه الحضاري

وجّهت إدارة نادي إتحاد العاصمة، أمس الأحد، شكرها إلى أنصار النادي، عقب سلوكهم الحضاري خلال مباراة إياب دور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية أمام ريفرز يونايتد.

يوم الأحد الماضي، والتي جرت فعالياتها بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وبعد تلبية أنصار الاتحاد نداء إدارة النادي بتفادي رمي الألعاب النارية على أرضية الميدان لتفادي عقوبات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وجاء بيان إدارة الإتحاد على النحو التالي:”يُعرب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد العاصمة، كمال حسِنة عن عميق شكره وامتنانه لأنصار الفريق على سلوكهم الحضاري خلال مباراة دور ربع النهائي لكأس الكنفدرالية في ملعب 5 جويلية والذي يعكس روح المسؤولية لدى مناصر اتحاد العاصمة ويترجم ثقافته في التشجيع التي أضحت علامة مسجلة داخل وخارج الجزائر.

وأضاف البيان:”أنصار اتحاد العاصمة باشروا حملة وعي كبيرة للتحذير من رمي الألعاب النارية التي كانت قد تتسبب في عقوبات وضربوا مثلا في الدفاع عن فريقهم وحمايته وإبعاد أي ضرر عنه”.

وختمت إدارة الإتحاد بيانها، بتمنيها استمرار هذه الحملة وتواصل هذا الوعي غير الجديد على أنصار معروفين في القارة في المباريات القادمة لغاية تحقيق الهدف المنشود.