إدارة اتحاد العاصمة تطلب تأجيل مباراتها أمام شباب بلوزداد

طالبت إدارة إتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، بتأجيل مبارتها الخاصة بالجولة الخامسة من البطولة المحترفة، والتي تجمعهما بشاب بلوزداد.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، بيان، عبر صفحتها الرسمية، كشفت من خلال عن اجتماع رؤساء الاندية العاصمية اليوم الأربعاء، مع ممثلي الفاف، والرابطة.

وتم خلال هذا الاجتماع الحديث عن وضعية ملعب “5 جويلية”، والذي لن يكون جاهزا قبل 25 أكتوبر الجاري، بسبب أشغال اعادة التهئية.

وكشفت إدارة النادي البلوزدادي، بأن إدارة اتحاد العاصمة، طالبت بتأجيل مباراتها أمام شباب بلوزداد، برسم الجولة الخامسة، لموعد لاحق، لرفضها خوص هذا اللقاء بملعب الدار البيضاء.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02MM2mqP3mvG24quKpTmqrZignXyvNBdsnxmGLcYc8jdZ7p8gLTGDhwH2ZKuYHWnZ2l&id=61550507288538&mibextid=2JQ9oc