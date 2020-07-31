إدارة اتحاد العاصمة تعزي حسين آشيو في وفاة والده

وجّهت إدارة نادي اتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، رسالة تعزية ومواسات، للاعبها السابق حسين آشيو، إثر وفاة والده.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد العاصمة، رسالة التعزية، والتي جاء فيها: “ببالغ الحزن والأسى، يتقدم كل من السيد عاشور جلول، الرئيس المدير العام لمجمع سيربور، ورئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة، والسيد عبد الغاني هادي المدير العام للفريق، وكافة أسرة الإتحاد، بالتعازي الخالصة لحسين أشيو، لاعب سابق في فريق إتحاد العاصمة إثر وفاة والده”.

وأردفت إدارة اتحاد العاصمة: ” هذا المصاب الجلل، نرجوا الله أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.