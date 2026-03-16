إدارة اتحاد العاصمة تعزي في وفاة المدرب محمد عقار

تلقت أسرة نادي اتحاد العاصمة، أمسية اليوم الإثنين، نبأ وفاة المدرب السابق للفئات الشبانية للفريق محمد عقار.

وبهذذه المناسبة الأليمة، نشرت إدارة الاتحاد، عبر الصفحة الرسمية للنادي، رسالة تعزية ومواساة، لعائلة الفقيد، وأسرة النادي.

كما استذكر مسؤولي الاتحاد، في رسالتهم، الخصال التي كان يتميز بها الفقيد، ومساهماته العديدة في تكوين أجيال من اللاعبين، وحصد عدة ألقاب.

وفي الختام، أبدى مسؤولي اتحاد العاصمة، عن تضامنهم العميق مع عائلة الفقيد، داعين المولى عزّ وجل، أن يتغمده برحمته الواسعة.