إدارة اتحاد العاصمة تعزي في وفاة مدربها الأسبق رولان كوربيس

تلقت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الإثنين، خبر وفاة المدرب الأسبق للفريق، الفرنسي رولان كوربيس، عن عمر يناهز 72 سنة.

وبهذه المناسبة الألمية، وجهت إدارة اتحاد العاصمة، من خلال صفحتها الرسمية، رسالة تعزية لعائلة الفقيد رولان كوربيس.

كما حرص مسؤولي النادي العاصمي، على الإشادة بالبصمة التي تركها الفقيد مع الفريق، خلال فترة توليه العارضة الفنية.

يذكر أن رولان كوربيس، قاد فريق اتحاد العاصمة، للتويج بلقب كأس العرب للأندية، سنة 2013، مساهما بذلك في اثراء خزينة النادي العاصمي بلقب آخر.