إدارة اتحاد العاصمة تعزي في وفاة مهاجمها الأسبق إينيرامو

تلقت إدارة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، خبر وفاة المهاجم الأسبق للفريق، النيجيري مايكل اينيرامو، عن عمر يناهز 40 عاما.

وبهذه المناسبة الأليمة، وجهت إدارة اتحاد العاصمة، عبر الصفحة الرسمية للفريق، رسالة تعزية، ومواساة، لعائلة الفقيد اينيرامو.

كما استذكرى مسؤولي النادي العاصمي، مشوار مهاجمها الأسبق مع الفريق، في الفترة ما بين 2004-2005، وما قدمه للنادي.

يذكر أ، المهاجم الفقيد، مايكال اينيرامو، كان قد توج مع فريق اتحاد العاصمة، بلقب البطولة الوطنية لموسم 2004-2005.