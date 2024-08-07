إدارة اتحاد العاصمة تعلن إعادة فتح ملف ملعب “عمر حمادي” ببولوغين

كشفت إدارة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، عن اعادة فتح ملف ملعب “عمر حمادي” ببولوغين، بشكل رسمي وجدي.

وكشفت إدارة اتحاد العاصمة، في بيان، عبر صفحتها الرسمية، عن قيام لجنة موسعة، بزيارة لملعب “عمر حمادي” للبث في قرار مناسب بخصوصه.

وضمت هذه اللجنة، كل من الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية لباب الواد، مدير التجهيزات بالولاية، رئيس بلدية بولوغين، ممثل والي ولاية الجزائر، ممثل عن مديرية الشباب والرياضة لولاية العاصمة، بالإضافة لمكتب دراسات (SETAM).

وعقب معاينة الملعب، اجتمعت هذه اللجنة مع مسؤولي اتحاد العاصمة، ليتقرر فتح ملف الملعب، ودراسة مستقبله بجدية تامة.

وطمأن رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، أنصار الفريق، بأنه يتابع بشكل جدي ملف ملعب “عمر حمادي”، وسيتم اتخاذ القرار المناسب الذي يخدم النادي، وسلامة الأنصار.