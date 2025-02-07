إدارة اتحاد العاصمة تعلن اتفاقها مع ماركوس باكيتا لخلافة معلول

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، توصلها لاتفاق مع المدرب الجديد، الذي سيخلف التونسي نبيل معلول، على رأس العارضة الفنية للفريق.

ونشرت إدارة الاتحاد بيان، عبر الصفحة الرسمية للفريق، أكدت فيه توصلها لاتفاق مع البرازيلي ماركوس باكيتا، لتولي تدريب الفريق، خلفا للتونسي نبيل معلول.

وبررت إدارة النادي العاصمي، اختبارها لباكيتا، من أحل تولي العارضة الفنية للفريق، بالنظر لخبرته الكبيرة في كرة القدم الإفريقية، والعالمية.

كما اوضح مسؤولي اتحاد العاصمة بأن الفريق سيحافظ على نفس الأهداف المسطرة منذ بداية الموسم، وهي المنافسة على جميع الجبهات، والتتويج بالبطولات.