إدارة اتحاد العاصمة تعلن انتقال لاعبها بن معزوز إلى النجم الساحلي التونسي

كشفت إدارة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأحد، عن انتقال لاعبها محمد سعيد بن معزوز، رسميا، إلى نادي النجم الساحلي التونسي، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، بياناً عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، وجهت من خلاله الشكر للاعب بن معزوز، على كل ما قدمه للفريق.

كما أبدى مسؤولو النادي العاصمي، تمنياتهم بالتوفيق للاعبهم السابق، في التجربة الجديدة التي سيخوضها مع فريق النجم الساحلي التونسي.

وبدورها، أكدت إدارة النجم الساحلي التونسي، تعاقدها مع الجزائري سعيد بن معزوز، عبر حسابها الرسمي على منصة “x”.