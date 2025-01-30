إدارة اتحاد العاصمة تعلن تسريح آيت الحاج

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة، اليوم الخميس، تسريح لاعب الجناح، محمد آيت الحاج، من صفوف الفريق.

ونشرت إدارة “سوسطارة” بيانا عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أكدت من خلاله رحيل اللاعب، آيت الحاج، عن الفريق.

ليكون بذلك ثالث المغادرين من صفوف الاتحاد، بعد كل من المدافع، حسين دهيري، المنضم لنادي القادسية الكويتي، حتى نهاية الموسم، والمهاجم سيكو غاساما.

وبهذه الخطوة سيتسنى لإدارة اتحاد العاصمة تأهيل الوافدين الجدد.