إدارة اتحاد العاصمة تعلن تغيير توقيت مباراتها أمام لوبوبو

كشفت إدارة فريق اتحاد العاصمة، اليوم السبت، عن تغيير توقيت مباراتها أمام نادي سانت إلوا لوبوبو الكونغولي، لحساب كأس الكاف.

وأعلنت إدارة الاتحاد، في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، تغيير توقيت مباراتها المقررة هذا الأحد، أمام نادي لوبوبو، بساعة واحدة.

كما أوضح ذات البيان، بأن هذه المواجهة كانت مقررة على الشاعة الواحدة زوالا، بتوقيت الجزائر، قبل أن يعاد برمجتها على الساعة الثانية زوالا.

يذكر أن المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، بنادي لوبوبو الكونغولي، على ملعب “مواناولوازا ستاديوم” بزامبيا، تدخل ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكاف.