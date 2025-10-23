إدارة اتحاد العاصمة تعلن تفاصيل جديدة في عملية بيع تذاكر مباراة أمادو ديالو

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة، في بيان تنظيمي، مواصلة عملية بيع التذاكر الخاصة بالمباراة التي ستجمع الفريق بنادي أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري.

وهي المباراة المقررة يوم السبت المقبل بملعب 5 جويلية الأولمبي، ضمن إياب الدور التصفوي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكشفت الإدارة أن عدد التذاكر المطروحة للبيع يبلغ 16 ألف تذكرة، يتم اقتناؤها عبر المنصة الرقمية “دي جي تيكيت”، على أن تستمر العملية إلى غاية صباح السبت في حدود الساعة التاسعة.

كما أوضح البيان أن إدارة الملعب قررت فتح المدرجات السفلية فقط بسبب الأشغال الجارية في المدرجات العلوية. فيما سيتم فتح أبواب الملعب أمام الأنصار بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وأعربت إدارة اتحاد العاصمة عن تقديرها الكبير لروح الانضباط والرقي التي تميز جماهير الفريق، داعية إياهم إلى الحضور المبكر من أجل تفادي الازدحام عند المداخل، والمساهمة في صنع أجواء مميزة تليق باسم الاتحاد وتاريخه العريق.