إدارة اتحاد العاصمة تعلن تواصل بيع تذاكر مباراتها أمام نجم بن عكنون

أعلنت إدارة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الإثنين، عن تواصل عملية بيع تذاكر مباراتها أمام نجم بن عكنون، إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

ونشرت إدارة الاتحاد، بيان عبر صفحتها الرسمية، أوضحت من خلاله نفاذ التذاكر التي تم طرحها اليوم، بملعب “عمر حمادي”.

زطمأن مسؤولي الاتحاد، أنصار الفريق، من خلال تأكيد تواصل عملية بيع التذاكر، يوم غد الثلاثاء، انطلقاا من التاسعة صباحا، بملعب “20 أوت”.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، يواجه غدا الثلاثاء، مضيفه نجم بن عكنون، بملعب “20 أوت”، انطلاقا من الثالثة والنصف مساء.