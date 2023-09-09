إدارة اتحاد العاصمة تعلن عن تعديل شعار الفريق

قامت إدارة اتحاد العاصمة، بتعديل الشعار السابق للفريق، وتصميم شعار جديد، سيحمله الفريق مع انطلاق الموسم الكروي 2023-2024.

وأعلنت إدارة الاتحاد، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية، عن تغيير شعار الفريق، بعدما تم تعديله من طرف النادي الهاوي.

وحافظ الشعار الجديد للاتحاد على الألوان الأساسية للفريق (الأحمر، والأسود)، فيما تم نزع رمز مدينة الجزائر الوسطى.

وتم في الشعار الجديد للنادي تعويض رمز مدينة الجزائر الوسطى، برسم جديد، يتمثل في كرة قدم، تعتليها قلعة، ومحاطة باسم النادي وتاريخ تأسيسه، والجهة السفلى رمز لسفينة.

وياتي هذا الاجراء الذي اتخذته إدارة فريق اتحاد العاصمة، بعد خلافها مع مسؤولي النادي الهاوي، حول شعار الفريق.