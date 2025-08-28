إعــــلانات
بقلم فيصل زيان بوزيان
إدارة اتحاد العاصمة تعلن عن موعد بيع تذاكر “الداربي”
أعلنت إدارة نادي إتحاد العاصمة، اليوم الخميس، عن تفاصيل عملية بيع التذاكر الخاصة بمواجهة “الداربي” أمام مولودية الجزائر.

برسم الجولة الثانية من الرابطة المحترفة، و المرتقبة أمام  يوم الأحد، بملعب “تشاكر”.

إدارة الاتحاد أكدت أن عملية بيع التذاكر ستكون يوم السبت، على ملعب عمر حمادي - بولوغين، ابتداءً من الساعة 9 صباحًا.

وخصصت إدارة النادي 6000 تذكرة خصيصًا لجماهير اتحاد العاصمة التي ستكون حاضرة لدعم الفريق في هذا اللقاء الهام.

