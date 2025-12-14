إدارة اتحاد العاصمة تعلن فسخ عقد المهاجم إيرنست بالتراضي

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة، وبناء على طلب المديرية العامة الرياضية، عن فسخ عقد المهاجم إيرنست إيمانويل، والذي أبرم لمدة موسم رياضي واحد، وذلك بالتراضي بين الطرفين.

وأكدت إدارة الاتحاد في بيانها أن قرار فسخ العقد جاء في إطار اتفاق ودي يحفظ حقوق جميع الأطراف، متمنية في الوقت ذاته التوفيق للاعب إيرنست في مشواره الكروي القادم.

و من المنتظر أن يعود إيرنست إلى ليبيريا، قبل البحث عن فريق جديد، يبعث معه مشواره الرياضي، الذي لم يكن مميّزا مع سوسطارة.