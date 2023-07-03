إدارة اتحاد العاصمة تعلن مجانية دخول الأنصار في مباراتها أمام نجم مقرة

كشفت إدارة اتحاد العاصمة عن قرار مجانية دخول الأنصار، في المباراة المقبلة التي ستجمعهم بالضيف نجم مقرة، برسم الجولة الـ27 من البطولة المحترفة.

ونشرت إدارة الاتحاد، بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، أكدت من خلاله أن دخول الأنصار لملعب “سالم مبروكي” بالرويبة، لحضور هذه المباراة، سيكون بالمجان.

كما يعتبر هذا القرار تحفيز لجمهور الاتحاد من أجل الحضور بقوة، لمساندة فريقهم خلال مواجهة نجم مقرة.

يذكر أن المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، بالضيف نجم مقرة، مقررة غدا الثلاثاء، بملعب “سالم مبروكي” بالرويبة، انطلاقا من الخامسة مساء.