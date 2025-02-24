إدارة اتحاد العاصمة تعلن موعد عودة الثنائي عليلات ومرغم

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة موعد عودة الثنائي أدم عليلات ومهدي مرغم إلى المنافسة الرسمية، لدعم زملائهم في في التحديات المقبلة.

وقالت إدارة اتحاد العاصمة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، إن الثنائي سيواصل الغياب عن التدريبات الجماعية للنادي. مضيفةً أن عليلات يخضع لبرنامج تأهيلي بعد إصابته على مستوى الفخذ. ومن المنتظر أن يعود إلى التحضيرات الجماعية الأسبوع القادم.

وأكدت إدارة النادي أن مهدي مرغم يعاني من نزلة برد، تسببت في إبعاده عن التدريبات خلال الأيام الثلاثة الماضية. ما سيحرمه من تنشيط مباراة مولودية البيض، على أن يعود إلى المنافسة بعدها بأيام فقط.

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