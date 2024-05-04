إدارة اتحاد العاصمة تعلن موعد ومكان بيع تذاكر مباراتها أمام شبيبة القبائل

كشفت إدارة فريق اتحاد العاصمة، اليوم السبت، موعد ومكان، بيع تذاكر المباراة المتأخرة عن الجولة الـ19، والتي ستجمعها بالضيف شبيبة القبائل.

ونشرت ادارة اتحاد العاصمة، بياناً عبر صفحتها الرسمية، كشفت فيه بأن انطلاق بيع تذاكر هذه المباراة سيكون يوم غد الأحد، بملعب “5 جويلية” انطلاقا من الساعة (9:30) إلى غاية (19:00).

كما أوضح مسؤولو النادي العاصمي، بأن عملية بيع التذاكر ستتواصل بنفس المكان، إلى غاية يوم الإثنين، من الساعة (9:00) وتدوم إلى الثانية زوالاً.

يذكر أن هذه المباراة المتأخرة عن الجولة الـ19 من البطولة المحترفة، والتي ستجمع اتحاد العاصمة، بشبيبة القبائل، مقرّرة يوم الإثنين، على السابعة مساءً، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.