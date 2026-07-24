إدارة اتحاد العاصمة تفسخ عقد سعيد عليق

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة، سهرة أمس الخميس، عن فسخ عقد سعيد عليق، بصفته مدير رياضي عام للفريق.

وأوضحت إدارة الاتحاد، في بيان رسمي، بأن فسخ عقد عليق، بعد وقوف مسؤولي الفريق على جملة من الاختلالات في تسيير واتخاذ القرارت التي أثرت سلبا على السير الحسن للنادي.

كما أوضح ذات البيان عن تسجيل اخلال بعدد من الالتزامات التعاقدية، في مقدمتها غياب التقارير الدورية، ورفض تقديم قوائم المسرحين، والاستقدامات، وغياب رؤية رياضية واضحة للموسم الجديد.

وفي ختام البيان، أكدت إدارة اتحاد العاصمة، بأن مصلحة الفريق فوق كل اعتبار، مبدية في ذات الوقت تمنياتها لسعيد عليق موفور الصحة والتوفيق.