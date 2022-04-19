إدارة اتحاد العاصمة تفسخ عقد مدربها زلاتكو

اتخذت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء، قرارها بفسخ عقد مدرب الفريق زلاتكو كرمبوتيش، بعد أشهر قليل من تعيينه.

وأعلنت إدارة النادي العاصمي، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، عن طلاق بالتراضي مع المدرب زلاتكو.

كما تقرر الابقاء على خدمات المدرب المساعدة بن واحي، مدرب الحراس قواوي، والمحضر البدني بوجنان، ومدير الفئات الشبانية بن خليفة.

ويأتي هذا القرار من مسؤولي الاتحاد، لعدم رضاهم عن النتائج المحقق تحت قيادة المدرب زلاتاكو كرمبوتيش