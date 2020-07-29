إدارة اتحاد العاصمة تفند الشائعات بخصوص قضية إيبارا

نفت إدراة نادي اتحاد العاصمة، الشائعات التي تحدث عن تراجعها في دفع مستحقات لاعبها السابق برانس إيبارا.

ونشر إدارة الإتحاد، بيان، عبر الحساب الرسمي للفريق، أكدت من خلاله أنها راسلت الفيدرالية، من أجل تسديد مستحقات اللاعب من المبلغ المحصل عليه من “الكاف”.

وأوضح مسؤولوا النادي العاصمي، أنه تلقو ردا سريعا وبالإيجاب من طرف الفيدرالية، عن طريق مراسلة تحمل إمضاء الأمين العام للفاف.

وجاء هذا البيان من إدارة اتحاد العاصمة، قصد نفي الإشاعات التي تم تداولها مؤخرا، وطمئنة أنصار الفريق، فيما يتعلق بهذه القضية.