إدارة اتحاد العاصمة تكرّم أحد أصغر مناصري الفريق

قامت إدارة نادي اتحاد العاصمة، بتكريم أحد أصغر مناصري الفريق، في مبادرة طيبة لاقت استحسانا كبيرا من عشاق النادي.

ونشرت إدارة الاتحاد، صور الحصة التدريبية الأخيرة للفريق، والتي تم خلالها استقبال المناصر “أنس”، من طرف الإدارة واللاعبين.

وقام مسؤولو الاتحاد، وعلى رأسهم المدير العام للنادي، سعيد عليق، بتقديم هدايا رمزية للطفل “أنس”، كما حظي هذا الأخير بصور تذكارية مع لاعبي الفريق.

وتأتي هذه المبادرة من إدارة اتحاد العاصمة، بعد انتشار مقطع فيديو للطفل أنس، أظهر فيه وفاؤه لألوان فريقه اتحاد العاصمة.