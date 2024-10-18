إدارة اتحاد العاصمة تكرّم البطل البارالمبي بوعامر عبد القادر

كرمت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، البطل البارالمبي، بوعامر عبد القادر، على هامش مواجهة الفريق أمام شباب بلوزداد.

في إطار منافسات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة.

وأشرف على هذا التكريم، رئيس مجلس إدارة النادي، عثمان سحبان، الذي أهدى صاحب الميدالية الذهبية، في منافسات الجيدو (ج1)، وزن أقل من 60 كلغ، بوعامر عبد القادر، جائزة رمزية وقميصاً للاتحاد. أمام مدرجات أنصار اتحاد العاصمة قبل إنطلاق مواجهة الداربي بملعب 5 جويلية.