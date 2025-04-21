إدارة اتحاد العاصمة تكشف مدة غياب الثلاثي مرغم لوصيف ومونديكو

كشفت إدارة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الإثنين، مستجدات الوضع الصحي للاعبيها المصابين، على غرار كل من مهدي مرغم، هيثم لوصيف، ومونديكو.

ونشرت إدارة الاتحاد بيانا، عبر صفحتها الرسمية، أوضحت من خلاله، بأن مهدي مرغم، الذي تعرض لإصابة على مستوى الركبة، سيغيب لمدة أربعة أسابيع.

كما كشفت الفحوصات التي خضع لها اللاعب الآخر هيثم لوصيف، معاناة هذا الأخير من إصابة على مستوى العضلة المقربة، ستُبعده عن المنافسة لأسبوعين.

وفيما تعلق باللاعب مونديكو، أوضحت إدارة النادي العاصمي، بأن هذا الأخير، سيغيب هو الآخر لمدة أسبوعين.