إدارة اتحاد العاصمة تكشف مستجدات الوضع الصحي لبوخنشوش

كشفت إدارة فريق اتحاد العاصمة، آخر المستجدات بخصوص الوضع الصحي للاعبها سليم بوخنشوش.

وشنرت إدارة اتحادالعاصمة بيان، عبر الصفحة الرسمية للفريق، كشف من خلاله تواصل غياب بوخنشوش، عن تشكيلة الفريق، بسبب الاصابة العضلية التي يعاني منها.

كما أوضح ذات المصدر، بأن متوسط ميدانها، سيجري فحوصات المراقبة الطبية، يوم السبت المقبل.

واوضح مسؤولي اتحاد العاصمة، بأن سليم بوخنشوش، سيواصل خضوعه لفترة راحة، والغياب عن تعداد الفريق، إلى غاية التأكد من تعافيه التام.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، سيواجه يوم السبت، في مباراته المقبلة لحساب الجولة الثالثة من البطولة المحترفة، مضيفه نادي بارادو.