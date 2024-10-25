إدارة اتحاد العاصمة تهنئ بن بوط وتبدي دعمها له

أبدت إدارة اتحاد العاصمة، فخرها بحارس مرمى الفريق، أسامة بن بوط، ودعمها الكبير له، عقب ترشيحه لجائزتين من طرف “الكاف”.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، رسالة، عبر صفحتها الرسمية، رهنأة من خلالها بن بوط، على ترشحيه من طرف “الكاف”، لجائزتي أفضل لاعب محلي، وأفضل حارس مرمى محلي لسنة 2024.

واعتبر مسؤولي الاتحاد، بأن ترشيح حارس مرمى الفريق لهاتين الجائزتين، يعتبر مستحق، بالنظر لما قدمه بن بوط، في مختلف البطولات المحلية، والإفريقية.

وفي ختام هذه الرسالة، عبرت إدارة نادي اتحاد العاصمة، فخرها واعتزازها بحارس المرمى أسامة بن بوط، مبدية في ذات الوقت دعمها الكبير له، لمواصلة تألقه.