إدارة اتحاد العاصمة توجه إنذارا لكوسيدار بسبب تأخر مشروع مركز التكوين

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء، عن توجيه إعذار رسمي أول إلى كل من مجمع كوسيدار، المكلّف بإنجاز أشغال مركز التكوين التابع للنادي، ومكتب الدراسات AVMETAL، المسؤول عن متابعة المشروع.

وجاء هذا الإجراء على خلفية ما وصفته الإدارة بـ”تجاوزات غير مقبولة” في سير الأشغال، التي ذكرتها عبر بيان لها شديد اللجهة على الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، أبرزها تأخر فادح في وتيرة الإنجاز مقارنة بالآجال التعاقدية و الفشل في إعادة متكررة لأشغال غير مطابقة للمعايير التقنية مع نقص كبير في الوسائل البشرية والمادية داخل الورشة إلى جانب غياب التنسيق بين الجهات المشرفة على المشروع.

كما كشفت إدارة إتحاد العاصمة عن منحها مهلة لا تتجاوز ثمانية أيام للشركتين لتدارك الوضع واتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل: تدعيم الورشة بكامل الإمكانيات التقنية والبشرية فورًا. و العمل بنظام الورديات (3×8) لتسريع وتيرة الإنجاز مع تصحيح كل الأشغال غير المطابقة للمعايير. و فرض التنسيق المحكم بين مختلف الأطراف المعنية إلى جانب تعيين مسؤول دائم للمشروع لضمان الرقابة والتتبع اليومي.

وأكدت الإدارة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التهاون، وتحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليها في العقود، بما في ذلك فرض غرامات وتأخير أو فسخ العقود في حال عدم الالتزام.

وختم البيان بالتشديد على أن مشروع مركز التكوين ليس مجرد ورشة بناء، بل هو ركيزة استراتيجية لمستقبل اتحاد العاصمة وأجياله القادمة.