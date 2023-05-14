إدارة اتحاد العاصمة توجه شكر خاص للفاف

وجهت إدارة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأحد، رسالة شكر، لمسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”.

ونشرت إدارة الاتحاد عبر صختها الرسمية رسالة جاء فيها: “تتقدم إدارة اتحاد العاصمة بجزيل الشكر والعرفان للاتحادية الجزائرية لكرة القدم”.

كما أضاف مسؤلي النادي العاصمي: “نشكر الفاف لوضعها مركز سيدي موسى، تحت تصرف فريقناللتحضير الجدي لمواجهة أسيك ميموزا في نصف نهائي كأس الكاف”.

يذكر ان اتحاد العاصمة، يستقبل فريق أسيك ميموزا، يوم الأربعاء المقبل، بملعب “5 جويلية” برسم لقاء العودة من الدور النصف نهائي لكأس الكاف.