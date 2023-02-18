إدارة اتحاد العاصمة توجه شكر خاص لمسؤولي الأخضر الليبي

وجهت إدارة اتحاد العاصمة، رسالة شكر وعرفان، لمسؤولي فريق الأخضر الليبي، على حفاوة الاستقبال التي لقيتها البعثة في ليبيا.

ونشرت إدارة الاتحاد عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، رسالة أكد فيها على حفاوة استقبال مسؤولي نادي الأخضر الليبي لبعثتهم.

كما أوضح مسؤولي الاتحاد، بأنه تم توفير جميع ظروف الراحة في اقامة الفريق، فور وصولهم إلى مدينة بن غازي.

ووعد رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، سيد أحمد أعراب، برد الجميل للأشقاء الليبيين في لقاء العودة المقرر بالجزائر.

يذكر أن اتحاد العاصمة، سيواجه مضيفه نادي الأخضر الليبي، غدا الأحد، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكاف.