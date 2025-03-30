إدارة اتحاد العاصمة توجه نداء لأنصار الفريق قبل مباراة كأس الكاف

وجهت إدارة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأحد، نداء خاص لأنصار الفريق، قبل مباراتهم المقبلة من منافسة كأس الكونفيدرالية.

وفي بيان عبر صفحتها الرسمية، أوضحت إدارة الاتحاد، بأن الفريق تعرض هذا الموسم لعقوبات مالية من طرف “الكاف” بقيمة اجمالية قدرة بـ 300 ألف دولار.

وأوضح مسؤولي الاتحاد بأن سبب هذه العقوبات المالية، هةاستعمال أنصار الفريق للألعاب النارية، ما يعتبره “الكاف” خرفا للمادتين 82، 83.

كما كشفت إدارة النادي العاصمي، بأن الفريق تلقة انذار أخير، من “الكاف”، وفي حال تكرار هذه التصرفات، سيعاقب الفريق بالحرمان من أنصاره في قادم المباريات.

وجاءت هذه الرسالة من إدارة اتحاد العاصمة، قبل مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، والتي ستجمعهم يوم 2 أفريل، بفريق شباب قسنطينة.