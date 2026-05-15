إدارة اتحاد العاصمة توجّه تعليمات هامة للأنصار المتنقلين إلى مصر

أعلن نادي اتحاد العاصمة، اليوم، عن تفاصيل خاصة بتنظيم حضور جماهيره المتنقلة إلى مصر لمساندة الفريق في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام الزمالك، داعيًا الأنصار إلى التحلي بالروح الرياضية واحترام القوانين التنظيمية.

وأوضح النادي العاصمي، في بيان رسمي، أن العملية جاءت بالتنسيق مع الجهات المسؤولة لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث تم تخصيص تذاكر لأنصار “سوسطارة” وفقًا للوائح المعمول بها من طرف الكاف، والتي تمنح جماهير الفريق الضيف نسبة 5 بالمائة من السعة الإجمالية للملعب المستضيف للمباراة النهائية.

وكشفت إدارة اتحاد العاصمة أن عملية استلام التذاكر ستكون يوم المباراة بداية من الساعة الخامسة مساءً (17:00)، داعيًا الأنصار المعنيين إلى الالتحاق ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً (16:00) بالقرب من ساحة بوابة “آل رشدان”، وذلك لضمان السير الحسن للعملية وتفادي أي تأخير أو عراقيل تنظيمية.

وفي السياق ذاته، وجّهت إدارة النادي نداءً خاصًا لأنصار الفريق، تحثهم فيه على تمثيل الكرة الجزائرية بأفضل صورة ممكنة، والالتزام بالانضباط داخل المدرجات، مع تجنب استعمال الشماريخ أو رمي المقذوفات، إضافة إلى احترام التعليمات التنظيمية الخاصة بالمباراة.