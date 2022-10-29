إدارة اتحاد العاصمة توضح بخصوص ملعب “عمر حمادي”

نشرت إدارة اتحاد العاصمة بيانا توضيحيا، بخصوص وضعية ملعب “عمر حمادي”، واصفة ما يتم تداوله بالمغالطات الساعية لضرب الفريق.

وأوضح بيان إدارة الإتحاد، بأن غلق الملعب، جاء بناءً على قرار الهيئة الوطنية للرقابة التقنية، بسبب الحالة السيئة للمدرجات والتي تهدد حياة المناصر.

كما أكد مسؤولو الاتحاد، الأخذ على عاتقهم تكاليف مكتب الدراسات المقدرة بـ1 مليار سنتيم، لتشخيص حالة الملعب، قبل الشروع في ترميمه.

وجددت إدارة اتحاد العاصمة رفضها المغامرة بحياة أنصارها تفاديا لأي سيناريو مأساوي، مؤكدة مواصلتها متابعة ملف الملعب عن كثب.