إدارة اتحاد العاصمة تُسخّر كل الإمكانيات لدعم الفريق قبل نهائي الكأس

في خطوة حاسمة قبل مباراة الحلم المنتظرة، انعقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة نادي اتحاد العاصمة، تحت رئاسة بوبكر عبيد.

وذلك لمناقشة ملفات حيوية تأتي في وقت مفصلي من الموسم، يقترب فيه الفريق من خوض نهائي كأس الجمهورية بطموح رفع اللقب التاسع في تاريخه.

وحسب بيان إدارة “سوسطارة” فإن الاجتماع الذي جرى في أجواء عمل مركزة ومسؤولة، خصّص أساسًا لمراجعة الحسابات وتوقيفها تحضيرًا لعقد الجمعية العامة العادية. وذلك التزامًا بالضوابط القانونية والتنظيمية التي تميز تسيير النادي العاصمي.

وأوضح البيان أن الأهم كان التأكيد الصريح من مجلس الإدارة على تعبئة كل الموارد المادية والمالية المتاحة. بهدف وضع الفريق في أفضل الظروف الممكنة للفوز بكأس الجمهورية.

وتوفير كل ما يلزم للطاقم الفني واللاعبين في هذه المرحلة الحاسمة.

وفي السياق ذاته، جدد المجلس دعمه الكامل للمدير العام، سعيد عليق، الرجل الذي أوكلت له مهمة إعادة بريق “سوسطارة”. حيث أشيد بالجهود المبذولة لتصحيح المسار والشروع مبكرًا في التخطيط للموسم الكروي القادم. بما يضمن انطلاقة قوية وهيكلة متوازنة تعيد الهيبة للفريق الأحمر والأسود.