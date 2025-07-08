إدارة اتحاد العاصمة تُعيّن لمين كبير مديرًا جديدًا للفئات الشبانية خلفًا لسفيان بن خليفة

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة، عن تعيين لمين كبير مديرًا جديدًا للفئات الشبانية، وذلك خلفًا لـسفيان بن خليفة الذي غادر منصبه مؤخرًا مع نهاية الموسم الرياضي المنقضي.

ويأتي هذا التعيين في إطار سلسلة التغييرات التي باشرتها إدارة النادي بقيادة المدير العام سعيد عليق، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع التكوين وضخ دماء جديدة في مشروع الفئات الشبانية.

الذي يُعدّ ركيزة أساسية في سياسة النادي على المدى المتوسط والطويل.

ويُعد لمين كبير من الأسماء المعروفة في مجال التكوين، حيث يمتلك تجربة محترمة في الإشراف على الفئات الشبانية بعدة أندية محلية.

وهو ما دفع القائمين على الاتحاد إلى منحه الثقة لإعادة بعث مشروع تكوين المواهب وصقلها بما يتماشى مع تطلعات النادي. ورغم نجاحات الفريق الأول مؤخرًا، آخرها التتويج بكأس الجزائر، إلا أن إدارة الاتحاد تولي أهمية قصوى للعمل القاعدي، خاصة في ظل الرغبة في الاعتماد على لاعبين من مدرسة النادي مستقبلًا.

ويُنتظر أن يشرع لمين كبير في مهامه الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يرتقب أن يعقد سلسلة اجتماعات مع الطواقم الفنية للفئات الشبانية من أجل وضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، تشمل المعايير الفنية، التربوية والتنظيمية المطلوبة لضمان نجاعة العمل القاعدي داخل النادي.