إدارة اتحاد بسكرة تؤكد أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه

أوضحت إدارة نادي إتحاد بسكرة المستقيلة، عن كيفية صرف أموال الإعانات، التي يتم صبّها في حساب الفريق من طرف الدولة لتسيير فريق محترف.

ونشرت إدارة إتحاد بسكرة، في بيانها جدولا يوضح كيفية صرف هذه المبالغ التي صبت في حساب الفريق.

وأوضحت الإدارة، أن المبالغ التي صبت في حساب الفريق، لا تخض موسما واحد، ولكنها تغطي مصاريف 3 مواسم.

فبعد نهاية كل موسم يقوم الفريق بتسوية جزء من ديون الموسم الماضي، بالإضافة للتحضير للموسم الجديد.

كما أكدت الإدارة، في بيانها، أن الفريق خلال موسم الموسم الرياضي 2021.2022/ 2022.2023 ليس له ديون لدى لجنة المنازعات، وتم تسديد كل رواتب اللاعبين.

حيث قامت الإدارة، بمبلغ 26 مليار سنتيم تسديد جزء من ديون الموسم الرياضي 2021.2022، وسيرت به الموسم الذي يليه، بالإضافة إلى مصاريف الموسم الحالي.

ونوهت إدارة إتحاد بسكرة، أن الموسم الماضي امتد لـ11 شهرا ونصف الشهر، منذ بداية التحضير أوت 2022 لغاية 15 جويلية المنصرم.

وبالإضافة لهذا، فإن الإدارة، هي من تتكفل بمصاريف إيواء وإطعام اللاعبين رغم وجود العديد من المرافق العمومية في مدينة بسكرة الغير مستغلة.

والتي لم يستفد منها الفريق رغم مطالب الإدارة، لتفادي مصاريف إضافية.

وفي ختام البيان، تقدم أعضاء مجلس إدارة نادي إتحاد بسكرة المستقيل، بالشكر لوالي بسكرة ورئيس البلدية على مجهوداتهما وتضحياتهما لصالح الفريق.

وأكد الأعضاء المستقيلون أن قرار الإستقالة لا رجعة فيه، وأعربوا عن تمنياتهم بنيل الفريق شركة ترعى شؤون الفريق.

الجدول أدناه يوضح عملية صرف المبالغ التي صبت في حساب الفريق: