إدارة اتحاد بسكرة تصادق على التقريرين المالي والأدبي

عقد مجلس إدارة شركة فرسان الزيبان، أمسية اليوم، جلسة عمل بمقر النادي الكائن بنادي التنس بحي العالية، خُصصت لدراسة عدد من الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

واستهل أعضاء المجلس أشغال الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ترحمًا على روح فقيد اتحاد بسكرة، المرحوم محمد عيواج، قبل الانتقال إلى مناقشة التقريرين المالي والأدبي الخاصين بالموسم الرياضي الماضي، حيث تمت المصادقة عليهما بالأغلبية.

كما تطرق الاجتماع إلى الوضعية الراهنة للفريق، إذ شدد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة الإسراع في تسوية الملفات العالقة واتخاذ الترتيبات اللازمة للشروع في التحضيرات الخاصة بالموسم الكروي الجديد، بما يضمن توفير أفضل الظروف لانطلاق الموسم.

وفي ختام الجلسة، ثمّن أعضاء مجلس الإدارة الدعم الذي يقدمه والي ولاية بسكرة، مشيدين بمرافقته المادية والمعنوية للنادي، ومساهمته في مساعدة اتحاد بسكرة على تجاوز الصعوبات التي يواجهها خلال هذه المرحلة.