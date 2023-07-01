إدارة اتحاد بسكرة تقوم بمبادرة رائعة أثناء استقبال خنشلة

قامت إدارة فريق اتحاد بسكرة بخطوة رائعة خلال مباراة اليوم التي جرت ضمن الجولة 26 من الرابطة المحترفة أمام الضيف اتحاد خنشلة.

وارادت إدارة فريق اتحاد بسكرة أن ترد على الشاب السويدي الذي حرق كتاب القران صبيحة ليلة العيد الأضحى بطريقتها الخاصة.

كما قامت إدارة أبناء الزيبان بنشر، صورا لتشكيلتها عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” عقب اللقاء، و هي التي تحمل شعارا كتب عليه “نحن بالقران نحيا فإن أحرق سويد حالنا”.

وقالت إدارة الفريق البسكري، آن التشكيلة وإدارة الفريق منحت الطاقم التحكيمي للمباراة و تشكيلة أبناء خنشلة مصحفا لكل لاعب.

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