إدارة اتحاد بسكرة تفسخ عقد المدرب زغدود بالتراضي

أعلنت إدارة نادي اتحاد بسكرة، اليوم الثلاثاء، عن توصلها إلى اتفاق مع المدرب منير زغدود، لفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

يأتي هذا بعد خسارة الفريق في الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة داخل الديار، أمام أولمبي الشلف، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتقدمت إدارة النادي البسكري، في بيان لها، بالشكر للمدرب منير زغدود، نظير كل المجهودات التي بذلها طيلة الفترة التي تولى فيها مسؤولية العارضة الفنية للفريق، متمنيةً له التوفيق في مشواره.

وأكدت الإدارة أن المساعي جارية لتعيين مدرب جديد في غضون اليومين المقبلين.