إدارة اتحاد بلعباس تعلن عن إستقالة جماعية

أعلنت إدارة فريق اتحاد بلعباس بقيادة المدير العام عباس مرسلي، تقديم استقالة جماعية، بعد الخسارة الأخيرة أمام وفاق سطيف.

وجاء هذا القرار، من إدارة اتحاد بلعباس، بالنظر للمشاكل الكبيرة التي يعاني منها الفريق هذا الموسم، على غرار الديون، وعدم تأهيل لاعبيه الجدد.

وكشفت (و.أج) أن مسؤولي “المكرة”، قرروا فسخ عقد مدرب الفريق نبيل نغيز، بعد مقاطعته تدريبات الفريق لمدة 10 أيام، احتجاجا منه على عدم تأهيل اللاعبين الجدد.

يذكر أن فريق اتحاد بلعباس، حصد نقطة واحدة فقط، من ثلاث مباريات خاضها هذا الموسم ضمن المحترف الأول.