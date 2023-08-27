إدارة الأهلي السعودي تبلغ بودبوز قرارها بالتخلي عن خدماته

يتجه الدولي الجزائري رياض بودبوز، لمغادرة ناديه الأهلي السعودي، هذا الصيف، بعد إبداء مسؤولي الفريق استغنائهم عن خدماته.

وكشفت صحفية “الرياضية” السعودية، بأن إدارة الأهلي السعودي، أعلمت بودبوز، بقرارها في التخلي عن خدماته هذا الصيف.

وأوضح ذات المصدر، بأن إدارة النادي السعودي، ستعقد اجتماعا مع الدولي الجزائري، للاتفاق على فسخ عقده الذي جدده قبل هذا الصيف، لموسم واحد.

ويأتي قرار مسؤولي الأهلي السعودي، في التخلي عن خدمات رياض بودبوز، بعد اكتمال قائمة الفريق من اللاعبين الأجانب، بتعاقدهم مؤخرا مع غابريال فيغا.

وأبدت جماهير الأهلي السعودي، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، سخطها ضد مسؤولي الفريق، لتخليهم عن خدمات رياض بودبوز.