إدارة الأهلي السعودي تنهي مشكلة بلايلي

الرياضة
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إدارة الأهلي السعودي تنهي مشكلة بلايلي
بقلم كريم.تيغرمت

قررت إدارة نادي الأهلي السعودي، وضع حد لمشكلة الدولي الجزائري يوسف بلايلي، من خلال تلبية مطالبه.

وكشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، عن قيام إدارة نادي الهلال، بدفع راتب شهر واحد، ليوسف بلايلي، وإنهاء النزاع الذي كان بينهما.

وجاء هذا القرار من إدارة النادي السعودي، لرغبتها في الإحتفاظ بخدمات لاعب الخضر، بالنظر للإحتجاج الذي قام، وتخوفها من تفكيره في مغادرة الفريق.

يذكر أن يوسف بلايلي، كان قد منح مهلة لإدارة ناديه الأهلي السعودي، إلى غاية الـ10 أفريل الجاري، لتسديد راتبه الشهري.


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