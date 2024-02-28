إدارة الأهلي تحسم مصير قندوسي مع الفريق

حسمت إدارة نادي الأهلي المصري، مصير لاعبها الدولي الجزائري أحمد قندوسي، بعد نهاية إعارته لنادي سيراميكا كليوباترا.

وحسب تقارير إعلامية مصرية، أمس الثلاثاء، فإن إدارة نادي الأهلي أبلغت نظيرتها في نادي سيراميكا كليوباترا، بقرارها بعدم تجديد إعارة أحمد القندوسي بعد نهاية الموسم الحالي، وقررت إسترجاع لاعبها الجزائري.

وهذا بعد تألق لاعب الوفاق السابق، هذا الموسم بشكل لافت للإنتباه مع سيراميكا.

وللإشارة، خاض قندوسي مع سيراميكا هذا الموسم 14 مباراة، وتمكن من تسجيل ثمانية أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.