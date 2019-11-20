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إدارة الأهلي تنفي تفاوضها مع بونجاح بسبب العجز المالي!

الرياضة
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إدارة الأهلي تنفي تفاوضها مع بونجاح بسبب العجز المالي!
بقلم يونس رزيق

فندت إدارة الأهلي المصري دخولها في مفاوضات مع النجم الجزائري بغداد بونجاح من أجل الإلتحاق بالعملاق الإفريقي خلال ميركاتو المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لـموقع “إرم نيوز“، : ”لا توجد أي مفاوضات من قبل الأهلي في الوقت الحالي مع بونجاح، وما تردد في هذا الإطار في وسائل الإعلام المصرية في الساعات الماضية غير صحيح”.

وأضاف: “مع اقتراب كل فترة انتقالات تتردد إشاعات مفاوضات الأهلي مع اللاعب رغم أنها غير منطقية، بسبب الراتب الضخم الذي يحصل عليه اللاعب في السد القطري، والتي تفوق إمكانيات الأهلي المالية، وحتى لو يستطيع تحمل راتب اللاعب لن يتم الإقدام على الصفقة حتى لا تحدث فتنه في صفوف الفريق“.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=729278

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