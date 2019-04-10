إدارة الإتحاد تطرد رسميا مدافعها فاروق شافعي !

أقدمت إدارة إتحاد العاصمة على فسخ عقد مدافعها فاروق شافعي بصفة نهائية، بسبب مقاطعته لتدريبات الفريق عشية اللقاء الحاسم الذي لعبه فريق سوسطارة أمام شباب بلوزداد.

وكشفت إدارة إتحاد العاصمة عبر موقعها الرسمي ظهيرة اليوم الأربعاء في بيان لها أنها قررت طرد اللاعب بصفة نهائية بعدما تكررت تصرفاته في الآونة الأخيرة.

وكان فاروق شافعي قد قاطع التدريبات عشية مباراة الداربي التي خسرها فريق سوسطارة أمام شباب بلوزداد، أين طالب الحصول على مستحقاته بعد إعتقال رئيس الفريق علي حداد من طرف مصالح الأمن.

ومن المنتظر أن يلقى المهاجم محمد أمين حامية نفس مصير فاروق شافعي عندما يمر على لجنة التأديب بوم غد الخميس.