إدارة الإتحاد تعين قريشي مناجير رياضي للفريق

عينت إدارة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأحد، التقني الجزائري توفيق قريشي، في منصب مناجير رياضي للفريق.

ونشرت إدارة الاتحاد، بيان عبر صفحتها الرسمية، أعلنت من خلاله الغاء منصب المدير العام في الشركة الرياضية، وتعيين توفيق قريشي مناجير رياضي للفريق.

كما قرر رئيس مجلس إدارة الاتحاد، سيد أحمد أعراب، تعيين المدير العام السابق رضا عبدوش، في منصب مستشار رئيس الفريق.

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع الرئيس المدير العام لمجمع “سيربور”، عبد الكريم جركاتي، ورئيس مجلس إدارة النادي العاصمي سيد أحمد أعراب في إطار التحضير للموسم الجديد.