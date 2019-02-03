إدارة الإتحاد تفند شائعة حرمان أنصارها من التنقل إلى بجاية

فندت إدارة إتحاد العاصمة اليوم الأحد إشاعة حرمالن أنصارها من التنقل إلى مدينة بجاية من أجل حضور مباراة سوسطارة أمام مولودية بجاية في إطار الجولة الـ20 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وكان رئيس النادي الهاوي لفريق مولودية بجاية، قد طالب بعدم تنقل أنصار الإتحاد إلى ملعب وحدة المغاربية يوم الثلاثاء القادم لحضور قمة الجولة الـ20.

إلا أن إدارة سوسطارة كانت قد أكدت أنها لم تتحصل على أي مراسلة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولا حتى من الرابطة المحترفة لكل القدم، من أجل عدم تنقل الأنصار إلى مدينة يما قوراية.

وإتخذت إدارة إتحاد العاصمة كل الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تنقل الأنصار، وحمايتهم خلال هذا التنقل، حيث إتصلت بالسلطات المحلية لولاية بجاية من أجل توفير الأمن والحماية لأولاد البهجة.

وتمنت إدارة إتحاد العاصمة أن يتم معاملة أنصارها بنفس الطريقة التي أستقبلوا بها خلال مباراة الذهاب بملعب عمر حمادي ببولوغين، أين تم إستقبال البجاوية بطريقة حضارية.

ورحب أنصار الموب بنظرائهم من إتحاد العاصمة على صفحاتهم الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك.