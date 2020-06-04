إدارة الإتحاد تنفي وجود قضية مع النادي الهاوي

فنّدت إدارة إتحاد العاصمة خبر فصل محكمة باب الواد لصالح النادي الهاوي، مؤكدة أنها غير مرتبطة بإدارة “سيربورت” التي تشرف حاليا على فريق سوسطارة.

وأصدر فريق إتحاد العاصمة صبيحة اليوم الخميس بيانا على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أكدت فيه أن مجمع “سير بورت” غير معني بهذه القضية لا من قريب ولا من بعيد ،خاصة أن المجمع يعمل على القضاء على كل الديون المتراكمة على عاتق النادي.

كما طالبت الإدارة من الأنصار عدم الانسياق وراء مثل هذه الإشاعات، خاصة أنها نسعى لتجسيد المشروع الذي جاءت من أجله لاتحاد العاصمة، لأنه يملك تاريخ كبير وتسعى لتحقيق العديد من الألقاب مستقبلا والعمل على تجسيد هذه النقاط في إطار إحترافي وفقا لدفتر شروط.