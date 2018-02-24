إدارة الإتفاق :”إخترنا مبولحي قائدا بالإجماع”

كشف الأمين العام لنادي الإتفاق، إبراهيم القاسم، بأن إدارته راضية كل الرضا عن المُستويات التي يُقدمها الدولي الجزائري، رايس مبولحي.

وصرح في هذا الشأن لإذاعة “UFM” :”مبولحي ومنذ وصوله لصفوفنا لديه ثقل كبير في الفريق، وماشاء الله تبارك الله عليه”.

وأضاف :”عندما إستقدمناه شاهدنا سيرته الكبيرة، وهو يظهر ذلك أيضا على أرضية الملعب، ومنحه شارة القيادة كان خيارا من المُدرب”.

وختم بالتأكيد على أن إدراة “إتي الشرقية” ساندت طاقمها الفني بخصوص منح الثقة لـ”الرايس” في خيار أعطى ثماره بسرعة البرق.