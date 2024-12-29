إدارة الإطفاء في كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد قتلى تحطم الطائرة إلى 174

ارتفعت حصيلة قتلى تحطم طائرة كوريا الجنوبية إلى 174 شخصًا ، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن إدارة الإطفاء.

وذكرت التقارير أن الطائرة، التي كانت تقل 181 راكبًا، انحرفت عن المدرج أثناء عملية الهبوط واصطدمت بسياج المطار. ما تسبب في اندلاع حريق كبير التهم أجزاء واسعة منها. وسارعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث لإخماد الحريق وإجلاء الركاب.

للإشارة شهدت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، حادثًا مأساويًا بعد تحطم طائرة تابعة لشركة “Jeju Air” أثناء هبوطها في مطار موآن الدولي.

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